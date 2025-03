LAMENTOU NÃO ESTAR LÁ

Tadeu Schmidt perde estreia da filha no teatro por causa do BBB 25: 'Não pude ir'

Valentina Schmidt está em cartaz com a peça 'Chatô e os Diários Associados - 100 anos de paixão', no Rio de Janeiro

Apresentador do Big Brother Brasil 25, Tadeu Schmidt revelou nas redes sociais que não conseguiu prestigiar a estreia da filha Valentina no teatro. A atriz, de 23 anos, entrou em cartaz na última sexta-feira (28), com o espetáculo 'Chatô e os Diários Associados - 100 anos de paixão'. Ela dá vida à Lolita Rodrigues e outros personagens.>

A produção está em cartaz no Teatro João Caetano, no Centro do Rio de Janeiro, até o dia 27 de abril. A peça conta a trajetória profissional de Assis Chateaubriand, fundador do grupo de comunicação Diários Associados. O ator Stepan Nercessian interpreta o papel principal.>