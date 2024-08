DE VOLTA AO TRABALHO

Claudia Alencar volta a atuar após passar seis meses internada: 'Parece que eu nunca parei'

A atriz foi internada em dezembro do ano passado e só foi liberada em junho

Estadão

Publicado em 29 de agosto de 2024 às 18:24

Claudia Alencar em 'Rei Lear' Crédito: Divulgação | CM Assessoria

Claudia Alencar voltou a atuar após passar seis meses internada devido a complicações de uma infecção bacteriana. A atriz de 74 anos está no elenco do filme Rei Lear, no qual será a rainha. A produção é uma releitura moderna do diretor inglês Quentim Lewis da obra de William Shakespeare.

Em entrevista à Quem, ela revelou estar feliz com seu retorno às telas. "Parece que eu nunca parei, na verdade, até no hospital estudava e lia. Agora faço essa personagem desafiadora, que é a Rainha Lear. Ela vai ficando decadente... É um prêmio fazer Shakespeare depois de tantos meses naquela clausura benigna do hospital."

Apesar do filme ser baseado na história de Shakespeare, a trama será ambientada na Rocinha, no Rio de Janeiro, onde a protagonista é uma rainha e os soldados fazem parte da milícia.

"A modernidade do texto do Shakespeare me assusta. Ele fala dos governantes corruptos, de pessoas falsas, de como os velhos são tratados... Desde aquela época até agora seguem esses comportamentos inadequados do ser humano. Quentin Lewis deu uma versão contemporânea à história, mas obedecendo exatamente a dramaturgia do Rei Lear", completou.