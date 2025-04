REVELAÇÕES

Carolina Dieckmann revela quantos parceiros já teve e dispara: 'Não tenho vontade de dar para ninguém, só para o Tiago'

Atriz fala sobre conexão espiritual no sexo, relembra vazamento de fotos íntimas e revela o segredo de quase 20 anos de casamento

Ana Beatriz Sousa

Publicado em 22 de abril de 2025 às 17:31

Carolina Dieckmann Crédito: Reprodução

Carolina Dieckmann voltou a ser o centro das atenções após abrir o coração sobre sua vida íntima, seu casamento e até traumas pessoais no videocast Conversa vai, conversa vem, apresentado pela jornalista Maria Fortuna, no canal do jornal O Globo no YouTube. Em um papo sincero, a atriz surpreendeu ao compartilhar detalhes de sua relação com o diretor Tiago Worcman, com quem está casada há quase duas décadas. >

Durante a entrevista, Carolina falou abertamente sobre sua vida sexual. Sem tabus, ela contou que só se relacionou com quatro homens ao longo da vida e que isso nunca foi um problema. "Não tenho vontade de transar com ninguém além do Tiago. Nunca fui de ter muitos parceiros. Quando você faz sexo com amor, existe uma conexão espiritual. Eu tive isso em todos os meus relacionamentos", afirmou.>

Ela também descartou qualquer interesse em sexo casual: “Nunca me atraiu a ideia do sexo pelo sexo. Para mim, o que importa é o vínculo, a intimidade real.”>

Sobre a longevidade do casamento, Carolina acredita que o segredo está no cuidado mútuo e na renovação constante do afeto. "A gente muda o tempo todo, e isso é bom. Nós dois nos transformamos para o outro. É sobre estar atento, querer surpreender. O amor mora nesses pequenos gestos, como quando ele me acorda com um café desenhado com um coração.">

A atriz também relembrou um dos momentos mais difíceis de sua trajetória: o vazamento de fotos íntimas que sofreu no início da década de 2010. Sem amparo legal na época, Carolina revelou que teve que enfrentar tudo praticamente sozinha. "Na delegacia, o delegado me disse que não havia lei para aquilo. A solução foi dizer que se tratava de chantagem.">

Carolina Dieckmann e Tiago Worcman Crédito: Reprodução/Redes Sociais

A comoção gerada pelo caso foi tanta que motivou a criação da chamada “Lei Carolina Dieckmann”, que tipifica crimes cibernéticos. Apesar disso, a legislação não pôde ser usada no próprio julgamento da atriz, já que entrou em vigor depois do ocorrido. “No tribunal, o juiz disse: ‘Carolina, você tem uma lei com seu nome, mas ela não vale pro seu caso’”, contou.>

Mesmo após o episódio, ela afirma que não se deixou abalar pelo moralismo alheio. “Recebi mensagens de mulheres perguntando se parei de mandar nudes. Minha resposta? Não parei, e nem vou parar. Eu gosto, é minha escolha.”>