COMPORTAMENTO

Por que os homens passam tanto tempo no banheiro? Estudo revela os motivos

Homens passam mais tempo no banheiro para aliviar o estresse e buscar privacidade

Heider Sacramento

Publicado em 29 de abril de 2025 às 06:00

Um terço dos homens passa mais de sete horas por ano na casa de banho Crédito: Reprodução/Shutterstock

O que para muitos parece apenas uma questão de hábito, na verdade revela muito sobre o estado emocional masculino. Um estudo feito pela empresa Pebble Grey, em 2018, mostrou que um terço dos homens no Reino Unido passa mais de sete horas por ano no banheiro, aproveitando o tempo para relaxar ou fugir do estresse cotidiano. No Brasil, o hábito se repete. >

Curioso sobre essa prática, um jornalista da Vice realizou sua própria pesquisa com 38 homens, entre 19 e 55 anos. O levantamento revelou que 92% deles passam pelo menos 20 minutos sentados no banheiro, enquanto mais de 70% permanecem lá entre 30 e 40 minutos. Seis entrevistados admitiram ficar até uma hora nesse espaço. Para efeito de comparação, das dez mulheres consultadas, todas disseram não ultrapassar 10 minutos no banheiro.>

De acordo com o sistema de saúde norte-americano Geisinger, o movimento intestinal médio dura apenas 12 segundos, e a recomendação é não ficar mais de 10 minutos no vaso sanitário, evidenciando que o prolongamento masculino tem outras motivações além do óbvio.>

Questionados sobre o que fazem durante esse tempo, 84% dos homens afirmaram navegar pelas redes sociais, 68% assistem a vídeos, 62% leem notícias e outros relatam atividades como ler e-mails (49%), ver episódios de séries (24%), ler livros (14%) e até fazer chamadas telefônicas (8%).>

A razão mais apontada, no entanto, foi o desejo de passar um tempo sozinho: quase 80% dos participantes revelaram que usam o banheiro como espaço de privacidade. “Eu chamo esse momento de ‘tempo da caverna’”, explicou o psicoterapeuta Benjamin Jackson em entrevista à Vice. Segundo ele, esse isolamento ajuda os homens a “recuperar os níveis diminuídos de testosterona”, desgastados por pressões sociais, trabalho e até relações íntimas.>

Jackson detalhou que, biologicamente, a oxitocina — hormônio associado ao vínculo social — pode reduzir a testosterona, o que reforça a necessidade de momentos a sós. “Se reconhecermos um homem que está a passar muito tempo sozinho, é porque ele está realmente tentando recarregar suas energias para ser o parceiro ou companheiro que sente que deveria ser”, afirmou o especialista.>

O psicoterapeuta ainda destacou que atividades de foco único, como assistir a esportes ou ler, são tradicionalmente usadas pelos homens para aliviar o estresse. “Enquanto, em geral, as mulheres preferem se conectar e conversar com amigas, os homens tendem a agir e pensar para se recuperar”, completou Jackson.>