BASTIDORES

Flávia Alessandra revela trauma de infância com Xuxa que quase a levou à depressão

Atriz conta que chegou a ser escolhida para atuar com a Rainha dos Baixinhos, mas o projeto foi cancelado de última hora

Durante participação no podcast Pé no Sofá Pod, Flávia contou que, aos 12 anos, foi selecionada para atuar ao lado da Rainha dos Baixinhos no filme As Aventuras de Xuxa no Planeta X. A produção, porém, jamais saiu do papel, deixando a jovem atriz devastada.>