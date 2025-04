BASTIDORES DA TV

De R$ 60 mil a R$ 1 milhão: descubra os salários do elenco de ‘Vale Tudo’

Nova versão da clássica novela da Globo traz elenco estrelado com cachês que chegam a R$ 1 milhão

A TV Globo apostou alto no remake de Vale Tudo , clássico da teledramaturgia brasileira que estreou em 31 de março de 2025, como parte das comemorações dos 60 anos da emissora. Com adaptação de Manuela Dias e direção artística de Paulo Silvestrini, a nova versão mantém a essência da trama original de 1988, atualizando temas e personagens para o público contemporâneo . >

O elenco reúne grandes nomes da televisão, como Taís Araújo, Bella Campos, Cauã Reymond, Débora Bloch, Paolla Oliveira, Alexandre Nero e Humberto Carrão. Segundo informações do Observatório da TV, os salários dos atores variam entre R$ 60 mil e R$ 1 milhão, dependendo do papel e do formato de contrato.>