BASTIDORES DA TV

Bella Campos x Cauã Reymond: rivais nos bastidores de Vale Tudo torcem para o mesmo time

Atores já apareceram diversas vezes com a camisa do Flamengo

Tanto Bella quanto Cauã são torcedores do Flamengo. A artista já postou várias fotos com a camisa rubro-negra, inclusive, no Maracanã. Já o ator nunca escondeu sua paixão pelo clube e também já foi apoiar a equipe diversas vezes no estádio no Rio de Janeiro.>