Ex-'É o Tchan', fisiculturista reencontra jurada que a acusou de ter 'bumbum falso'

'Pelo visto, ela não gosta do estilo do meu glúteo', lamentou Juliana Almeida

Giuliana Mancini

Publicado em 28 de abril de 2025 às 08:49

Juliane Almeida, ex-É o Tchan Crédito: Reprodução/Instagram

Juliane Almeida desabafou após não conseguir alcançar o pódio de um novo campeonato de fisiculturismo, no sábado (26), em Orlando (EUA). Ex-morena do É o Tchan, a atleta da categoria wellness falou que a mesma jurada que a acusou de ter glúteos falsos, há um ano, em Pittsburgh, participou novamente da arbitragem.>

"Era um risco pegá-la de novo... pelo visto, ela não gosta do estilo do meu glúteo. Mas eu pedi um feedback, e ela falou que o meu tanning [bronzeamento instantâneo para o palco] estava muito claro, e eu estava com pouco condicionamento. Ela quer mais, e vamos trabalhar para o próximo show", falou, no Instagram.>

Juliane, porém, disse concordar com uma das observações feitas pela jurada. "Eu reclamei duas vezes do tanning e não quiseram retocar. Eu não queria fazer sozinha e ficar manchado. Da próxima vez, é o que eu tenho que fazer e me virar".>

Ano passado, a atleta disse que foi acusada pela arbitragem do NPC IFBB Pro Pittsburgh (EUA) de ter "glúteos falsos" e perdeu o campeonato. Em seu Instagram, ela falou que se sentiu injustiçada. "Fiquei até o final para saber o feedback. Não sei se choro, se rio... o feedback foi que meu glúteo não parece real. Parece que botei alguma coisa no glúteo. Só rindo!".>

Ela também afirmou que se submeteu a um exame para comprovar que seu bumbum é natural. "Estou aqui para fazer uma ressonância magnética no meu glúteo, só para tirar isso tudo a limpo porque não tenho nada no meu glúteo e o que tenho aqui é meu".>

"Consultei um médico para saber qual teste poderia fazer, ele disse que um ultrassom dá para ver, mas que uma ressonância é mais nítido e preciso. Fiz uma ressonância em tempo recorde, já estou com o cd com as imagens, mas ninguém vê cd. Então quero algum laudo, alguma coisa escrita para comprovar", completou.>