LUTO

Fisiculturista profissional, astro de série da Netflix morre aos 44 anos enquanto fazia esteira

Vittorio Pirbazari sofreu um infarto na academia, afirma um de seus amigos

Alan Pinheiro

Publicado em 2 de abril de 2025 às 17:22

Astro de série da Netflix, Vittorio Pirbazari morreu aos 44 anos Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O ator Vittorio Pirbazari, estrela da Netflix alemã e fisiculturista profissional, morreu na última segunda-feira (31), enquanto fazia esteira em uma academia. O cineasta Said Ibrahim, amigo do alemão, confirmou a notícia da morte do fisiculturista nas suas redes sociais. Ibrahim afirmou que o amigo sofreu um infarto, o que ainda não foi confirmado pelas autoridades.>

O ator ficou conhecido por conta da sua participação na série 'Cachorros de Berlim', na qual Vittorio interpretava um vilão da trama. A página oficial do filme 'Haps – O Crime Não Compensa', também se pronunciou, confirmando a morte do ator e lamentando a sua perda.>

"Toda a equipe do HAPS lamenta profundamente a perda de Vittorio Pirbazari. Nossos pensamentos estão com sua família. Lembraremos de você com carinho – obrigado pelo seu carinho, sua alma criativa e por fazer parte de nossa jornada", escreveu a página. >

Um dia antes da sua morte, o fisiculturista mostrou como estava seu físico após ficar cerca de 12 semanas sem treinar na academia: "Minha forma atual após 12 semanas sem exercícios ou muito exercício. Claro, não é nenhuma comparação com antes, mas estou no caminho certo, dadas as circunstâncias".>