GRINGO NO COMANDO?

Chileno entra em lista de cotados para assumir Seleção Brasileira após demissão de Dorival

Novo alvo da CBF já foi treinador do Manchester City e atualmente está em time espanhol

Após a demissão do treinador Dorival Júnior, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) está na corrida para definir quem será o próximo comandante da Amarelinha. Segundo o jornal "La Tercera", do Chile, Manuel Pellegrini se juntou a lista de técnicos cotados para assumir a Seleção Brasileira.>

“O que sabemos é que um intermediário da Seleção Brasileira entrou em contato com a comissão técnica do Pellegrini. Temos certeza que o chileno está gerando um interesse significativo no mercado, principalmente pelo que ele fez pelo Bétis nas últimas cinco temporadas. O que nos disseram é que o interesse do Brasil é sério, mas também que tem contrato aqui até junho e 2026″, disseram fontes próximas ao treinador ao jornal.>