HOMENAGEM POLÊMICA

Marido de Glória Pires critica homenagem da Globo nos 60 anos: 'Foi injusta com você'

Orlando Morais desabafa nas redes sociais sobre a forma como a emissora retratou a carreira da atriz no especial “Encontro das Vilãs”

O músico e compositor Orlando Morais desabafou em suas redes sociais nesta terça-feira (29) e criticou a forma como a TV Globo homenageou sua esposa, a atriz Glória Pires, durante as celebrações pelos 60 anos da emissora. No Instagram, ele expressou indignação por Glória ter sido lembrada apenas por um de seus papéis, mesmo após mais de cinco décadas de trajetória marcante na televisão brasileira. >

“A Globo foi injusta com você na festa dos 60 anos. Participei dessa parceria linda! Sei que você não vai gostar do post. Não falo aqui como seu amor, como seu marido. Falo como brasileiro. Te amo”, escreveu Orlando, em tom emocionado.>

Glória Pires iniciou sua carreira na Globo em 1970 e se consolidou como um dos principais nomes da teledramaturgia do país, com atuações memoráveis como Maria de Fátima, em Vale Tudo (1988), e Irene, em Terra e Paixão (2023). Em 2023, ela decidiu não renovar seu contrato com a emissora, encerrando um ciclo de mais de 50 anos para focar em novos projetos.>