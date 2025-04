EVENTO

Baianos marcam presença em show dos 60 anos da TV Globo

Ivete Sangalo, Lázaro Ramos, Rita Batista, além de esportistas do estado, abrilhantaram a apresentação

Com um look totalmente preto, Ivete foi alçada às alturas ao fim do número. A plateia estava recheada de artistas da emissora, entre atrizes, atores, jornalistas e apresentadores.>

A apresentação de Ivete veio logo depois da encenação de todas as vilãs juntas, vividas por Renata Sorrah, Adriana Esteves, Lília Cabral (na atual Garota do Momento), Suzana Vieira e Flávia Alessandra. Não faltou no encontro a veterana Joana Fomm, no ar atualmente na reprise de Tieta, com sua inesquecível Perpétua.>