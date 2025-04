ENTRETENIMENTO

Quer ver Lady Gaga no Rio? Veja valores de passagens e hospedagens

Cantora norte-americana faz show gratuito em Copacabana no próximo dia 3

Millena Marques

Publicado em 29 de abril de 2025 às 05:45

Lady Gaga Crédito: Reprodução

Quando começaram os boatos de que a cantora Lady Gaga seria a próxima atração internacional a cantar gratuitamente na praia de Copacabana, o digitador Lucas Ferreira, 30 anos, deu início a uma saga: planejar a ida ao Rio de Janeiro para realizar um sonho de adolescente. “Depois do show da Madonna, eu já comecei a criar muita expectativa”, conta. Ao todo, foram cerca de 11 meses em busca de hospedagem, passagens aéreas e festas privadas específicas para os fãs da cantora. A cinco dias para o show oficial, o público ainda pode encontrar alternativas para assistir à diva pop. >

A reportagem fez um levantamento de passagens no site da Decolar, uma das maiores agências de viagens da América Latina, na manhã desta segunda-feira (28). Os pacotes com data de ida para a próxima quinta-feira (1), feriado do Dia do Trabalhador, e volta para a segunda-feira (5) variam entre R$ 2.525 e R$ 5.756. Para ida na sexta-feira (2) e volta na segunda, os pacotes custam entre R$ 2.404 e R$4.083. >

No Airbnb, ainda há opções de apartamentos e lofts disponíveis para o próximo final de semana. Os imóveis variam de R$ 1.735 e R$2.991. As opções ficam nos bairros de Botafogo, Flamengo, Leme e Lapa, com possibilidades para aluguel para até quatro pessoas. (Confira lista completa e detalhada abaixo). >

Lucas Ferreira é fã de Lady Gaga desde 2009, mas teve poucas oportunidades de vê-la. A diva pop só cantou no Brasil uma única vez, em 2012, e o digitador não conseguiu ir. “O que me deixou muito frustrado na época”, relata. Em 2017. A cantora norte-americana se apresentaria no Rock in Rio, mas o show foi cancelado nas vésperas do evento por causa de fortes dores causadas pela fibromialgia. “Quando foi confirmado o show gratuito, eu literalmente pulei de felicidade porque depois de 13 anos eu finalmente poderia realizar esse sonho”, diz. >

O planejamento começou após os boatos. “Combinei com alguns amigos que também são fãs da Gaga e eles estavam animados para ir também. Então criamos um grupo no Whatsapp e fomos combinando aos poucos, monitorando preço de passagens e hospedagem”, conta. Desde o final do ano passado, Lucas tem poupado dinheiro só para essa viagem. Com passagem, hospedagem, alimentação, festas e custos adicionais, o digitador gastará cerca de R$ 4 mil. >

Lucas Ferreira ficará hospedado em Botafogo com mais quatro amigos. “É o meu primeiro show internacional e da minha artista favorita, então a expectativa está muito grande. É muita ansiedade para esse momento histórico para nós Little Monsters!”, finaliza. >

Passagens

01/05 - 05/05 >

Ida e volta Gol – R$ 2.525 >

Ida Gol – Volta Azul – R$ 2.525 >

Ida Gol – Volta Gol ou Azul – R$ 2.674 >

Ida e volta Gol – R$ 2.822 >

Ida Gol – Volta Azul – R$ 2.822 >

Ida Gol – Volta Latam – R$ 3.121 >

Ida Gol – Volta Gol com parada em Aracaju – R$ 3.012 >

Ida Gol – Volta Latam – R$ 3.270 >

Ida e volta Latam – R$ 4.590 >

Ida e volta Latam – R$ 5.756 >

02/05 - 05/05>

Ida e volta Azul com uma parada em BH – – R$ 2.404 >

Ida Azul com parada em BH – Volta Gol – R$ 2.404 >

Ida e volta Azul – R$ 2.570 >

Ida com duas paradas (SP E BSB) Latam – Volta (Azul/Gol) - R$ 2.600 >

Ida Azul com parada em BH – Volta Azul/Gol - R$ 2.718 >

Ida com Latam duas paradas (BSB e SP) - Volta Azul/Gol - R$ 2.749 >

Ida Latam volta Azul - R$2.583 >

Ida e volta Latam com parada em São Paulo - R$3.931 >

Ida e volta Gol - R$4.083 >

Ida e Volta Latam - R$4.179 >

Airbnb

Apartamento no bairro de Laranjeiras - De 01/05 a 05/05 >

4 hóspedes, 2 quartos, 2 camas e 1 banheiro >

De um a quatro hóspedes >

R$ 1.735 >

Apartamento no Rio de Janeiro - De 01/05 a 05/05>

4 hóspedes, 1 quarto, 2 camas e 1 banheiro >

R$ 2.919 >

20 minutos de carro até Tijuca National Park>

Apartamento no Flamengo - De 01/05 a 05/05 >

4 hóspedes, 1 quarto, 2 camas e 1 banheiro >

R$2.991 >

Apartamento na Lapa - De 01/05 a 05/05 >

2 hóspedes, 1 quarto, 1 cama e 1 banheiro >

R$ 1.973 >

Loft no Centro - De 02/05 a 05/05>

3 hóspedes, 1 quarto, 1 cama e 1 banheiro >

R$1.973 >

Apartamento em Botafogo - De 02/05 a 05/05 >

2 hóspedes, 1 quarto, 1 cama e 1 banheiro >

R$ 2.124 >

Loft no Centro - De 02/05 a 05/05>

3 hóspedes, 1 quarto, 2 camas e 1 banheiro >

R$ 1.938 >

Show histórico

O aguardado show de Lady Gaga no Brasil, marcado para o dia 3 de maio, promete entrar para a história. A apresentação gratuita nas areias da Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, tem expectativa de atrair cerca de 1,6 milhão de pessoas, o que pode consagrar o evento como o maior da carreira da cantora americana. >

A apresentação, já apelidada pelos fãs de “Mayhem on the Beach”, faz parte da iniciativa “Todo Mundo no Rio”, criada para transformar a capital fluminense em um centro global de grandes espetáculos. Caso o número estimado se confirme, Gaga poderá superar em 21 vezes seu recorde anterior de público, que aconteceu durante a turnê Chromatica Ball, em julho de 2022, na França, quando 76 mil pessoas lotaram o Stade de France, em Paris.>

Relembrando o feito, a artista já havia reunido cerca de 70 mil fãs no mesmo local em 2012, com a turnê Born This Way, um dos álbuns mais icônicos de sua carreira.>

O show no Rio deve seguir a linha da performance recente de Lady Gaga no festival Coachella, nos Estados Unidos, onde ela apresentou sucessos como “Bad Romance”, “Born This Way” e “Judas”, além de faixas inéditas de seu novo álbum, como “Vanish into You”, “The Beast”, “Abracadabra” e “Disease”. No entanto, hits populares como “Applause”, “Telephone”, “Just Dance” e “Perfect Illusion” ficaram de fora do setlist, a artista optou por não incluir músicas dos álbuns Artpop, Joanne e Chromatica.>

O impacto do evento vai além do entretenimento: a expectativa da prefeitura é que o show injete aproximadamente R$ 600 milhões na economia carioca, consolidando a cidade como um dos destinos mais atrativos para grandes turnês internacionais.>