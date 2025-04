VIRAL NAS REDES

Marido vai a retiro cristão Legendários e volta para amante: 'Deus mandou', diz esposa

Caso relatado por uma mulher nas redes sociais viralizou após marido retornar de retiro espiritual dizendo que Deus o orientou a ficar com a amante

Heider Sacramento

Publicado em 29 de abril de 2025 às 08:55

Influenciadora recebeu desabafo de esposa e compartilhou no Instagram Crédito: Reprodução/Instagram

Um relato inusitado viralizou nas redes sociais e reacendeu discussões sobre fé, relacionamentos e o retiro espiritual masculino Legendários. Uma mulher afirmou que enviou o marido para participar da imersão religiosa e, ao retornar, ele disse ter recebido uma “orientação divina” para continuar com sua amante. >

A história ganhou repercussão após ser compartilhada por uma influenciadora digital, que destacou o comentário feito por uma seguidora em uma publicação sobre o movimento cristão. “Ele foi para o retiro dos Legendários e voltou dizendo que Deus mandou ele ficar com as amantes”, relatou a esposa, em tom de desabafo. Nos comentários, o episódio gerou reações diversas: “Agora amante vai ter lar”, ironizou uma usuária. “Quem mais ganhou com esse retiro foi a esposa. Isso é livramento”, escreveu outra.>

Apesar do tom cômico que tomou conta da internet, o caso chamou atenção para o funcionamento do Legendários, um movimento cristão exclusivo para homens que tem crescido no Brasil. Fundado em 2015 na Guatemala, o retiro propõe uma jornada de 72 horas de desconexão digital e reflexão espiritual, com o objetivo de promover transformações pessoais e familiares.>

“Acreditamos em homens inquebrantáveis diante do pecado, mas quebrantados diante de Deus”, afirma o site oficial. O programa já formou mais de 52 mil participantes em 13 países, incluindo o Brasil, e conta com nomes conhecidos entre os “Legendários”, como o influenciador Thiago Nigro, o ex-BBB Eliezer, o pastor Deive Leonardo e o empresário Kaká Diniz.>

Com forte estética visual e regras rígidas, como a proibição do uso de celulares e a exigência de uma mochila com itens de sobrevivência, o retiro adota códigos próprios. Cada participante recebe um número de identificação — o número 1, por exemplo, é reservado a Jesus Cristo. As edições são chamadas de “Tops”, como “Top 1009” ou “Top 1011”.>