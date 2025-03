POLÊMICA

Antonia Fontenelle critica Flávia Alessandra por expor Marcos Paulo: 'Não fala de quem está morto'

Viúva do ator, youtuber repreendeu apresentadora, que foi casada até 2008 com Marcos Paulo

Elis Freire

Publicado em 5 de março de 2025 às 08:50

Antonia Fontenelle, Marcos Paulo e Flávia Alessandra Crédito: Reprodução

A youtuber Antonia Fontenelle resolveu usar seu canal para comentar um assunto polêmico que veio à tona após conversa no podcast “Pé no Sofá Pod”, apresentado por Flávia Alessandra e com a presença de sua filha Giulia. No programa, a jovem contou que descobriu sobre a morte do pai Marcos Paulo pelo Instagram e, então, Flávia se abriu sobre os problemas com o casamento e paternidade do ator e diretor. >

Viúva de Marcos Paulo, falecido em 2012, Antonia repreendeu Flávia Alessandra por ter falado mal do seu de alguém que está morto. Nas redes, as críticas não foram bem recebidas pelos internautas. >

“Desde ontem estou recebendo um vídeo do canal da Flávia Alessandra com a Giulia contando para a filha [...] o motivo pelo qual ela se separou do Marcos Paulo. No vídeo ela diz que além dele não estar sendo um bom marido também não era um bom pai por isso ela pediu o divórcio”, começou a youtuber.>

“Cara, isso doi meu coração de ver um negócio desse. Esse negócio não é um assunto que deve se trazer à público, principalmente porque ele não está aqui para se defender, isso é injusto. Não falem de quem está morto, gente, por favor”, repreendeu a famosa.>

Diversos usuários foram às redes criticar o posicionamento de Fontenelle e se abrir sobre problemas que viveram em relacionamentos passados. “Não é pq a pessoa morreu que ela se torna santo ou nunca errou, a morte não invalida o que a pessoa fez em vida, seja boa ou ruim”, argumentou um usuário>

“Pra a Flávia falar, ela que sabe o que passou, cada uma, e essa aí viúva inconsolável nunca para de falar”, ironizou outra.>

Assista:>

Relembre disputa entre Antonia e Flávia

A fortuna de R$ 25 milhões de Marcos Paulo foi motivo de uma briga judicial que apenas chegou ao fim 8 anos após o falecimento do ator. Ele, que era casado com Antonia Fontenelle, havia deixado um documento dizendo que 60% da herança deveria ser dado à mulher, enquanto o restante ficaria para as filhas: Giulia Costa e Wanessa e Marina Simões.>

Porém, Mariana Simões, filha de Marcos Paulo com Renata Sorrah, e Giulia Costa, entraram na Justiça para rever o documento. Em 2019, a viúva conseguiu ser reconhecida como uma das herdeiras do diretor de TV, dando 12,5% da fortuna para Antonia.>