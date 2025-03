ENTENDA

Marcelo Rubens Paiva detona Ana Furtado por gafe no Oscar: 'Totalmente sem noção'

Autor de 'Ainda Estou Aqui' se posicionou após comentário polêmico da apresentadora na cobertura

O filho de Eunice Paiva se incomodou seriamente com um comentário feito pela apresentadora em entrevista com o autor Selton Mello no tapete vermelho no último domingo (2/3). Presente no evento em Los Angeles, nos Estados Unidos, a esposa de Boninho disparou "chupa, Argentina" após resposta do ator, exaltando a disputa entre os países latinos.>