RECORRENTE

Ex-panicat é detida pela 3ª vez em 9 meses após confusão em mercado

Modelo de 47 anos foi levada à delegacia após causar tumulto em loja

A ex-panicat Ana Paula Leme, de 47 anos, voltou a ser detida na noite de segunda-feira (28) em Campinas, São Paulo, após protagonizar uma nova confusão em uma loja de conveniência no bairro de Taquaral. Esta é a terceira vez, em menos de um ano, que a modelo se envolve em ocorrências policiais na cidade. >

De acordo com a Polícia Militar, funcionários do estabelecimento acionaram a corporação relatando que uma cliente “visivelmente alterada” estava causando transtornos e discutindo com outros clientes. Ao chegarem ao local, os policiais identificaram Ana Paula, que resistiu à abordagem, recusou-se a apresentar documentos e proferiu ofensas aos agentes. Ela foi conduzida ao 1º Distrito Policial de Campinas, onde foi autuada e liberada após assinar um termo circunstanciado. >