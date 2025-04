CONEXÕES COM O NORDESTE

Renata Vasconcellos surpreende ao apresentar Jornal Nacional de Salvador

Jornalista entrou ao vivo da casa da família Silva-Alves, na capital baiana

A jornalista Renata Vasconcellos surpreendeu ao realizar a apresentação ao vivo da edição do Jornal Nacional desta terça-feira (22) direto de Salvador. A âncora do principal telejornal da Rede Globo veio à capital baiana pela manhã para dar início à comemoração dos 60 anos da emissora. Não foi detalhado em qual bairro de Salvador vive a família Silva-Alves, que recebeu a jornalista e participou da edição.>

"Esta noite eu estou em família. Estou na casa da Dona Duca e Seu Antônio e é aqui que a gente vai começar a nossa semana de encontro com as famílias brasileiras", declarou Vasconcellos. A ação é parte da celebração da emissora pelos seus 60 anos. Salvador foi a escolhida para esta terça, pois foi há 525 anos, em 22 de abril, que os portugueses primeiro chegaram às terras brasileiras. A Bahia foi o estado escolhido para representar o Nordeste. Outros estados serão visitados ao longo da semana. >

"Hoje, nosso jornalismo celebra a conexão com o Nordeste", anunciou Vasconcellos. Com a família reunida no sofá da sala, Renata conversou sobre as principais notícias do periódico, incluindo o legado do Papa Francisco, falecido nessa segunda-feira (21), criando uma integração entre os participantes e a apresentação jornalística. >