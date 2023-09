Renata Vasconcellos aparece com irmã gêmea e confunde seguidores: 'Idênticas'

A jornalista Renata Vasconcellos apareceu nas redes sociais neste domingo (10) ao lado da irmã gêmea, Lanza Mazza. Idênticas, as duas raramente surgem juntas em fotos, mas quando aparecem, deixam os seguidores chocados com a semelhança.



Em um dia ensolarado de São Paulo, as duas foram fazer compras, almoçaram fora, e ainda passearam por uma exposição de arte. Em uma foto, Lanza e Renata estão sentadas experimentando sapatos.



Os internautas ficaram confusos e tentaram descobrir qual das duas era Renata, âncora do Jornal Nacional. "É confuso demais ver vocês duas juntas. A sensação é que é fotomontagem de tão parecidas", disse um seguidor. "Eu nunca consigo identificar quem é quem", brincou outro.