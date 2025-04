VÍDEO

Ingrid Guimarães e Heloísa Périssé animam bastidores dos 60 anos da Globo cantando hit viral: 'Trepa-trepa'

Atrizes compartilharam vídeo bem humorado nas redes sociais

Nos bastidores da comemoração especial dos 60 anos da TV Globo nesta segunda-feira (28), Ingrid Guimarães e Heloísa Périssé divertiram a web ao cantarem juntas o hit “Trap do Trepa Trepa” . A música, criada por Luiza Périssé, filha de Heloísa, se tornou um fenômeno nas redes sociais, conquistando o público com sua letra sem pudor e divertida. >

Na ocasião, as humoristas reviveram as personagens Leandra Borges e Tati, personagens icônicas de suas carreiras na televisão. “Por esse feat ninguém esperava. Leandra Borges e Tati versão 2.0 para os 60 anos da TV Globo”, escreveu Ingrid nas redes sociais, ao compartilhar o vídeo do momento.>