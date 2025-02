HUMOR NO DNA

Filha de Heloísa Périssé e Seu Boneco: conheça jovem que viralizou nas redes com música inusitada

Ao lado da mãe, Luísa Périsse cantou o 'Trap do Trepa Trepa'

Anna Luiza Santos

Publicado em 26 de fevereiro de 2025 às 17:53

Luísa é filha de pais famosos Crédito: Reprodução

Cabelo loiro, cropped rosa e um microfone na mão. Luísa Périssé só precisou disso para viralizar nas redes sociais nos últimos dias cantando o "Trap do Trepa Trepa" no podcast ‘Pé no Sofá’, apresentado por Flávia Alessandra e Giulia Costa. >

A performance da canção surgiu quando Flávia perguntou a Heloísa o que a filha faz que a deixa constrangida. A veterana atriz citou as músicas da herdeira, propondo em seguida que a jovem cantasse uma de suas letras. Todos caíram na risada com a criatividade de Luísa. Mas, para além da música com rimas inusitadas, a jovem carrega uma herança artística na sua vida.>

Eu vou rir muito se depois de todos os cantores de estapearem, gastarem milhões, lançarem ep, clipe, música, jingle e os crlh pra no final a música do carnaval ser o trap do trepa trepa gravado em um podcast e viralizado em 30 segundos de Tik Tok pic.twitter.com/8Jemjvq6oc — curatori (@italo_muratori) February 21, 2025

Luísa é filha da atriz Heloísa Périssé e do comediante Lug de Paula, eternizado pelo personagem Seu Boneco, na Escolinha do Professor Raimundo, de 1992 até 2001. Além dos pais, a loira também é neta do humorista Chico Anysio. >

Com apenas 25 anos, Luísa já participou de projetos no teatro e atuou em produções dos streamings, como "Sem Filtro", da Netflix, e "Os Espetaculares", da Prime Video. Na TV, ela comanda, ao lado da mãe, o programa ‘Desencontro de Gerações’ no GNT. >

Nas redes, ela acumula mais de 352 mil seguidores no Instagram, número que só cresce após seu hit comédia bombar no X, antigo Twitter. O jeito descontraído e sem censura de Luísa no vídeo viral, mesmo com a presença da mãe, foi o grande seu grande destaque. >