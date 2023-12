Renata Vasconcellos surpreende e aparece em clique raro com os dois filhos

Sempre discreta na vida pública e também nas redes sociais, a jornalista Renata Vasconcellos, que apresenta o Jornal Nacional ao lado de William Bonner, compartilhou um encontro na véspera de Natal com seus dois filhos, Antonio e Miguel.



Nas imagens, a apresentadora aparece com os dois filhos ao redor de uma mesa de restaurante. “Feliz Natal”, escreveu ela na legenda.



Antonio e Miguel são filhos do antigo casamento de Renata com o empresário Haroldo Mac Dowell, com quem se relacionou entrou 1997 e 2010. Atualmente Renata é casada com o diretor de jornalismo Miguel Athayde.