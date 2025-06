TELEVISÃO

Renata Vasconcellos fatura R$ 14,4 milhões na Globo e R$ 1,6 mil por hora

Apresentadores do Jornal Nacional lideram o ranking de salários do jornalismo da TV Globo

Renata Vasconcellos, âncora do Jornal Nacional, tem uma das remunerações mais altas do jornalismo brasileiro. De acordo com estimativa divulgada pela Gazeta de São Paulo em abril de 2025, a jornalista recebe cerca de R$ 14,4 milhões por ano, o que equivale a R$ 1,2 milhão por mês, R$ 40 mil por dia e impressionantes R$ 1,6 mil por hora. >