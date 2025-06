FRUSTRADO

Gugu teve decepção com Silvio Santos pouco antes de morrer em acidente; entenda

Homero Salles detalha proposta feita antes do acidente e explica saída do apresentador do SBT

Fernanda Varela

Publicado em 11 de junho de 2025 às 22:28

Antes de sofrer um grave acidente e morrer, Gugu Liberato ficou sentido com uma proposta de Silvio Santos. As informações são do diretor e amigo do ex-Domingo Legal, Homero Salles, diretor e parceiro de longa data do apresentador.>

Em entrevista publicada nesta quarta-feira (11) pelo site NaTelinha, Salles disse que Gugu procurou Silvio Santos para tentar a voltar ao SBT, mas recebeu uma proposta que não agradou. “Ele falou: ‘Estou muito novo, preciso voltar pra TV’. A primeira pessoa que ele procurou foi o Silvio. O Silvio recebeu bem e ofereceu o sábado pra ele”, contou Salles. >

Acostumado a brilhar aos domingos, Gugu precisou se contentar com o sábado, já que Eliana, Celso Portiolli e o próprio Silvio já ocupavam a grade dominical. “O Gugu achou que era downgrade. Pegou pra ele, sabe? Ele falou: ‘Fiquei tanto tempo no domingo…’”, relatou.>

Segundo Salles, Gugu ficou abatido ao notar que perdeu espaço. “Ele ficou meio chateado de não voltar para o SBT, porque o primeiro pensamento dele era o SBT, óbvio. Mas não tinha espaço mesmo para ele no domingo. Teria que apertar muito todo mundo. A esperança nossa era que o Silvio encurtasse o programa dele”, explicou.>

Sem vaga nos domingos, Gugu recusou a proposta de apresentar um programa aos sábados e passou a buscar outras alternativas. “Ele falava: ‘Pô, eu quero voltar, mas sábado eu não quero’. Onde mais? Band, RedeTV!, Globo. Estava meio sem espaço”, disse o diretor, que passou a sugerir ao amigo que fizesse programas em formato de temporada.>

Pouco depois, Gugu voltou à Record com um novo formato de programa, exibido às quartas, e mais tarde assumiu os realities Power Couple Brasil e Canta Comigo. “Falei: ‘Gugu, pensa bem, olha que delícia, trabalha três meses e fica em Ibiza oito, sete, seis. Vai pra onde você quiser’”, brincou Homero.>

O amigo de Gugu disse ainda que a proposta da Record era de R$ 3 milhões mensais, com contrato de oito anos. Silvio Santos, ao saber do valor, chegou a fazer uma contraproposta de R$ 2,5 milhões, mas recuou por conta do contrato ser muito longo.>