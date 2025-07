SAÚDE MENTAL

Pesquisa mostra que ser multitarefa prejudica a produtividade e sobrecarrega o cérebro

Você já tentou assistir a um filme enquanto responde mensagens e come um lanche? No trabalho, a situação se repete: reuniões virtuais, prazos e notificações disputando sua atenção. Apesar da crença popular, nosso cérebro não foi feito para multitarefas. >

Um estudo de 2023 publicado no Journal of Experimental Psychology revelou que interrupções constantes elevam os níveis de cortisol, o hormônio do estresse. "Multitasking é como uma névoa mental", explica Thatcher Wine, autor do livro The Twelve Monotasks. A solução? Monotasking - focar em uma única atividade por vez.>