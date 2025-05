VALOR ASTRONÔMICO

William Bonner ganha R$ 158 por minuto? Suposto salário do âncora do Jornal Nacional impressiona

O nome de William Bonner, um dos jornalistas mais reconhecidos do país, voltou a ser assunto nas redes sociais — desta vez, por conta de um cálculo que revela quanto ele supostamente recebe por minuto de trabalho na TV Globo. De acordo com números que circulam na internet, o âncora e editor-chefe do Jornal Nacional teria uma remuneração mensal estimada em R$ 2,3 milhões, o que equivale a R$ 158 por minuto, R$ 9,5 mil por hora e cerca de R$ 76 mil por dia. >