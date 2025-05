GAFE NA GLOBO

Sophia Abrahão relembra momento embaraçoso com José Wilker nos bastidores da Globo

Atriz contou em seu podcast que levou um “fora” do veterano ator ao tentar puxar conversa no Projac

Heider Sacramento

Publicado em 23 de maio de 2025 às 11:28

Sophia Abrahão e José Wilker Crédito: Reprodução

A atriz e apresentadora Sophia Abrahão, 34 anos, compartilhou um momento inusitado e constrangedor que viveu nos bastidores da TV Globo com o ator José Wilker, um dos grandes nomes da teledramaturgia brasileira, morto em 2014. A história foi contada durante o episódio mais recente do podcast "Avisa", que ela comanda. >

Sophia relembrou que tudo aconteceu quando ainda integrava o elenco de "Malhação", entre 2007 e 2009. Na ocasião, ela estudava na mesma escola de teatro, a tradicional CAL (Casa das Artes de Laranjeiras), que Isabel Wilker, filha do ator. Ao ver José Wilker almoçando sozinho na praça de alimentação do Projac, no Rio de Janeiro, ela decidiu puxar assunto usando esse ponto em comum.>

“Eu entrei na praça de alimentação e vi ele, que era um ídolo para mim. Como fazia CAL com a filha dele, achei que seria uma boa forma de me aproximar”, contou Sophia. “Cheguei, dei um cutucão e disse: ‘Oi, Zé Wilker, tudo bom? Faço CAL com a sua filha’.”>

Mas a reação do ator não foi o que ela esperava. “Ele olhou com uma cara de quem não entendeu nada e respondeu: ‘Quê?’”, disse a atriz. “Eu só consegui dizer: ‘Não, nada não. Só queria te dar um oi’. Voltei desnorteada para a mesa, fiquei péssima.”>

O episódio, que foi assistido de longe pelos colegas de elenco de Malhação, parecia um verdadeiro fora, até que Wilker voltou a falar com ela. “Depois, ele me chamou: ‘Ei, oi’. Aí perguntou meu nome. Quando falei, ele respondeu: ‘Prazer, então’. Acho que ele se arrependeu. Talvez ele não tenha entendido o que é CAL, eu devia ter insistido. Ele não foi babaca, só não entendeu mesmo”, completou.>