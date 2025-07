SALÁRIO MILIONÁRIO

Veja quanto Serginho Groisman ganha na Globo após 25 anos no comando do ‘Altas Horas’

Apresentador fatura milhões por mês e diz que não pretende se aposentar tão cedo

Heider Sacramento

Publicado em 9 de julho de 2025 às 10:42

Serginho Groisman fatura R$ 1,5 milhão por mês na Globo Crédito: Reprodução/TV Globo

Serginho Groisman, um dos nomes mais longevos da televisão brasileira, está há 25 anos à frente do "Altas Horas", na TV Globo. Aos 75 anos, recém completados em 29 de junho, o apresentador segue firme no comando do programa e acaba de ter seu contrato renovado até 2027. E o salário? De tirar o fôlego: R$ 1,5 milhão por mês, segundo informações do jornalista Alessandro Lo Bianco. >

O valor coloca Serginho entre os apresentadores mais bem pagos da emissora, ao lado de nomes como César Tralli, Maju Coutinho e Poliana Abritta. Com um estilo único de conduzir entrevistas e interagir com o público, o veterano se mantém como um dos pilares da grade de entretenimento da Globo nas noites de sábado.>

Em entrevista ao jornal Zero Hora, Serginho falou sobre sua disposição para seguir trabalhando, mesmo com a idade avançada. “Essas perguntas vêm muito em função dessa questão do etarismo. Não tenho vontade de descansar porque não estou cansado. No dia em que eu estiver cansado, eu paro”, afirmou o jornalista, que também é conhecido por seu envolvimento com questões sociais e culturais.>