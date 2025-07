SAÚDE

Ficar sem sutiã faz mal? Saiba o que dizem os médicos

Conheça os argumentos a favor e contra abandonar o sutiã no dia a dia

A discussão vai além do conforto imediato, tocando em pontos cruciais como saúde da pele, postura e até impacto mental. É essencial compreender os diferentes argumentos e dados para tomar a melhor decisão para seu corpo, segundo o portal grego Love Yourself. >

A preocupação com a flacidez é frequente

Sherry Ross, especialista em saúde feminina, é clara: "se você não usar sutiã, seus seios vão cair e murchar gradualmente". Ela explica que a falta de suporte contínuo leva ao estiramento do tecido mamário e à consequente queda, independente do tamanho.>

Em contrapartida, Andrea Madrigrano, cirurgiã de mama, tem uma visão diferente. Ela argumenta que a flacidez está mais ligada à densidade do tecido mamário. Seios com maior proporção de gordura em relação ao tecido fibroso (geralmente maiores) são mais propensos a ceder. Para seios pequenos, o sutiã não oferece um benefício "estrutural" significativo.>

Ambas as profissionais concordam que a flacidez é multifatorial, transcendendo o uso do sutiã. Peso corporal, genética, histórico de gravidez e amamentação são variáveis importantes. Ross ainda reforça que o tamanho grande dos seios é um fator contribuinte óbvio para a intensidade da queda.>

Não usar pode causar dor

Mulheres com seios grandes, em particular, encontram no sutiã um alívio para dores nas costas e melhoria na postura. O peso dos seios pode sobrecarregar músculos do peito, costas e ombros, gerando dor. O sutiã distribui esse peso, minimizando a tensão e proporcionando um alívio significativo e imediato.>