Salvador Fest 2025: saiba tudo sobre ingressos, atrações e setores do evento

Evento acontece dia 14 de setembro no Wet

O Salvador Fest acaba de ganhar reforço de peso no line-up! A edição de 2025, marcada para o dia 14 de setembro, no Wet Eventos, contará com apresentações do cantor Pablo, ícone do arrocha; da banda Parangolé, que promete botar o público pra dançar com seu pagodão contagiante; e da cantora Aila Menezes, que traz sua energia para o palco da festa. >