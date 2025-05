SEGUNDA CASA

Gracyanne fica sem água e leva família inteira para tomar banho na academia

Influenciadora apareceu de roupão e toalha no local onde costuma treinar

A chegada de Gracyanne, que já declarou que a academia é sua "segunda casa", não passou despercebida. "O povo na acd [academia] olhando", escreveu. A influenciadora mostrou que encarou a situação com muito bom humor. "Eu vim de roupão e nem estou com vergonha", completou. Depois do banho coletivo, a ex-esposa do cantor Belo ainda levou a família para jantar.>