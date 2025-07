COTIDIANO

Adeus, fruteiras: truque simples faz suas bananas durarem até 10 dias em bom estado

Técnica fácil pode conservar a fruta por mais tempo e evitar desperdícios no dia a dia

Você compra um cacho lindo de bananas, mas quando vai comer, já estão passadas? Isso acontece com frequência nas casas brasileiras e há um motivo por trás. >

Mesmo após serem colhidas, as bananas continuam amadurecendo. O responsável é o etileno, um gás natural liberado pela própria fruta, que acelera esse processo. Quando as bananas estão unidas pela haste, o etileno se concentra ali, o que faz com que amadureçam mais rápido em grupo.>