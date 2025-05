DETIDA

Grávida, mulher que afirma ter feito sexo com Neymar segue presa após audiência de custódia

Nayara Macedo, conhecida nas redes sociais como Any Awuada, falou sobre agressões na prisão

A influenciadora Nayara Macedo, mais conhecida nas redes sociais como Any Awuada, continua presa após audiência de custódia. A criadora de conteúdo adulto, que está grávida, ganhou notoriedade em março, após dizer que recebeu R$ 20 mil para ter relações sexuais com Neymar e amigos do jogador durante uma festa privada no interior de São Paulo.>