DETIDA

‘Amante de Neymar’ é presa por suspeita de vender cosméticos falsificados e movimentar mais de R$ 1 milhão

Any Awuada foi detida no interior de SP por suposta comercialização de perfumes com substâncias proibidas

Heider Sacramento

Publicado em 22 de maio de 2025 às 12:10

Any Awuada e Neymar Crédito: Reprodução

A influenciadora digital Nayara Macedo, mais conhecida nas redes sociais como Any Awuada, foi presa nesta quinta-feira (22) no interior de São Paulo. A jovem ganhou notoriedade ao afirmar estar grávida do jogador Neymar, mas agora enfrenta acusações bem mais graves: a venda de cosméticos falsificados e potencialmente perigosos à saúde, segundo informou a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP). >

As investigações começaram em agosto de 2023, após uma mulher denunciar que pagou R$ 857,90 por perfumes importados vendidos por Any nas redes sociais. Segundo o laudo pericial, os produtos eram falsificados e continham etanol e metanol em níveis irregulares, substâncias que não atendem aos padrões estabelecidos pela Anvisa e que podem causar sérios riscos à saúde.>

"A perícia confirmou a presença de substâncias como metanol e etanol em concentrações fora dos padrões estabelecidos pela Anvisa, além da ausência de registro junto à agência reguladora", informou a SSP-SP à revista Quem.>

Além de Any, duas outras mulheres também foram presas temporariamente em Mogi das Cruzes e Biritiba-Mirim, ambas no interior paulista. Durante a operação, foram apreendidos diversos frascos de perfumes adulterados, além de carros de luxo avaliados em mais de R$ 150 mil.>