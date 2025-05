ESTREIA NA TV

Juliette estreia no Saia Justa do GNT e gera crítica nas redes: 'Difícil de engolir'

Ex-BBB assume posto fixo no tradicional programa do GNT e divide opiniões do público

Heider Sacramento

Publicado em 22 de maio de 2025 às 09:01

Juliette assume posto fixo no tradicional programa do GNT Crédito: Divulgação

Juliette Freire fez sua estreia como apresentadora fixa do Saia Justa, exibido pelo GNT, na noite da última quarta-feira (21), e rapidamente virou um dos assuntos mais comentados nas redes sociais. A ex-BBB e campeã da edição de 2021 agora integra o time de âncoras do programa semanal ao lado de Eliana, Bela Gil e Erika Januza, marcando mais um passo em sua trajetória artística. >

A nova formação do programa estreou com grande expectativa, e a presença da paraibana no sofá dividiu o público. Nas redes sociais do Gshow, seguidores deixaram opiniões diversas sobre a performance de Juliette. Enquanto parte dos fãs, conhecidos como "cactos", exaltaram sua inteligência e carisma, outros demonstraram resistência à presença da ex-sister.>

“Ela é muito inteligente, firme e tem conteúdo. Merece demais esse lugar!”, elogiou uma fã no Instagram. Outro seguidor celebrou o momento vivido por Juliette: “A voz emocionada, que linda. Mais um sonho realizado e o início de um lindo projeto. Mereceu demais.”>

Por outro lado, críticas também se destacaram nos comentários. “Não gostei. Difícil de engolir ela em tudo, que coisa mais chata isso”, disparou um internauta. Outro questionou sua relevância: “Quem é, o que faz essa tal de Juliette?”>