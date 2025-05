NOVELA DAS 9

'Vale Tudo': Sucesso de Raquel, desmaio de Odete e proposta de César agitam capítulo desta quinta (22)

O capítulo desta quinta-feira (22) promete fortes emoções

O capítulo desta quinta-feira (22) da novela Vale Tudo promete emoções intensas, com surpresas românticas, conflitos familiares e reviravoltas no restaurante recém-inaugurado de Raquel (Taís Araújo). >

Logo no início do capítulo, Raquel é avisada por Bartolomeu (Luís Melo) de que um renomado crítico gastronômico visitará o restaurante. A notícia deixa a cozinheira e seu fiel aliado Poliana (Matheus Nachtergaele) tomados pela ansiedade. Para surpresa de todos, a avaliação é positiva: o restaurante conquista cinco estrelas. O trio comemora o sucesso ao lado de Gilda (Letícia Vieira), celebrando o reconhecimento logo nos primeiros dias de funcionamento.>

No núcleo amoroso, César Ribeiro (Cauã Reymond) demonstra um lado inusitado e entrega um anel de compromisso a Maria de Fátima (Bella Campos). O gesto inesperado do ex-modelo promete mexer com os sentimentos da filha de Raquel e abrir um novo capítulo na relação dos dois.>

Enquanto isso, Afonso (Humberto Carrão), cansado das acusações da mãe sobre um suposto vazamento de informações da TCA, toma uma decisão drástica e abandona o emprego. A situação se complica ainda mais quando Odete Roitman (Debora Bloch), em mais um de seus jogos de poder e sedução, inicia um caso com Igor, personal trainer do próprio filho. “Não quero que Afonso descubra”, implora Igor, temendo as consequências do relacionamento.>