Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Antes de dar conselhos a alguém, faça esta pergunta

Aprenda a identificar os momentos certos para falar e silenciar, transformando simples conversas em suporte emocional genuíno.

  • Foto do(a) author(a) Agência Correio

  • Agência Correio

Publicado em 21 de agosto de 2025 às 18:06

Tome muito cuidado com conselhos indesejados
Tome muito cuidado com conselhos indesejados Crédito: Imagem gerada por inteligência artificial

Em um mundo cheio de distrações, a capacidade de ouvir tornou-se um superpoder social. Muitas vezes, o que um amigo precisa não é de uma solução, mas de uma presença atenta e empática que valide seus sentimentos.

A verdadeira escuta vai além de aguardar a sua vez de falar. Envolve compreender as emoções por trás das palavras. É um presente que você oferece, mostrando que a outra pessoa é importante.

Como encarar a vida com otimismo e leveza

O primeiro passo para parar de se importar com tudo é entender o que realmente importa para você por Freepik
Família, saúde, trabalho, hobbies? Ter clareza sobre suas prioridades ajuda a direcionar sua energia de forma mais consciente. (Imagem: GaudiLab | Shutterstock) por
É possível renovar o entusiasmo pelo trabalho, por exemplo, unindo propósito, descanso e um toque de leveza (Imagem: eamesBot | Shutterstock) por
Dizer “não” pode parecer difícil no começo, mas é um dos hábitos mais poderosos (Imagem: oneinchpunch | Shutterstock) por
1 de 4
O primeiro passo para parar de se importar com tudo é entender o que realmente importa para você por Freepik

Quando alguém desabafa, a primeira necessidade é ser ouvido e compreendido. Pular direto para os conselhos corta esse processo vital. A pessoa se sente interrompida e invalidada.

Alexandra Solomon, psicóloga, reforça para o New York Times que invadir esse espaço é prejudicial. "Você se envolveu sem ser convidado para isso", alerta a psicóloga. O simples ato de ouvir sem julgamento já é terapêutico.

Leia mais

Imagem - O que a impaciência com os idosos diz sobre nós, segundo Drauzio Varella

O que a impaciência com os idosos diz sobre nós, segundo Drauzio Varella

Construindo confiança através da paciência

Identificar a real necessidade é crucial. A pessoa fala de forma catártica, como se estivesse botando para fora? Ela não faz perguntas diretas sobre soluções? São sinais claros.

Nesses momentos, interromper com sugestões é como tapar uma válvula de escape. Deixe que a narrativa flua completamente. Permita que ela chegue às próprias conclusões durante o processo.

Frequentemente, ao verbalizar o problema, a própria pessoa encontra clareza. Sua função é facilitar essa jornada, não roubá-la com respostas prematuras que parecem óbvias para você.

A paciência de ouvir sem interromper constrói uma confiança profunda. As pessoas se sentem seguras para se abrir com você, sabendo que não serão julgadas ou cortadas por conselhos.

O estudo da Universidade da Califórnia mostrou que conselhos não solicitados machucam relações. A confiança, uma vez quebrada, leva tempo para ser reconstruída, se é que pode ser.

Fazendo a pergunta que abre portas

Depois de ouvir atentamente, a transição para o aconselhamento deve ser suave. Use a pergunta ponte: "Isso parece difícil. Você quer minha opinião ou apenas precisava desabafar?".

Essa abordagem dá controle total à pessoa. Ela se sente dona do processo e, portanto, muito mais aberta caso queira ouvir sugestões. É um convite, não uma imposição.

Shannon O'Neill, psicólogo clinico do Mount Sinai West explica o sucesso do método: "A pessoa que fez a escolha de te ouvir, então a chance de ela estar aberta ao conselho e menos defensiva é bem maior."

Fortaleça seus laços com essa técnica simples

Incorporar esse hábito requer prática, mas os resultados são imediatos. Suas conversas se tornam mais profundas e significativas. As pessoas sentirão que saem melhores após falar com você.

Você deixará de ser mais uma voz dando opiniões e se tornará um porto seguro. Num mundo barulhento, isso é um tesouro raro. Suas relações se aprofundarão naturalmente.

Essa valorização da sua presença é o maior retorno. As pessoas não se lembrarão dos conselhos específicos, mas sim de como se sentiram ao serem ouvidas e compreendidas por você.

Mais recentes

Imagem - No Dia Mundial da Moda, confira tendências de jeans para 2026, a peça mais democrática

No Dia Mundial da Moda, confira tendências de jeans para 2026, a peça mais democrática
Imagem - História de Kami grávida após estupro é cancelada em ‘Dona de Mim’; confira como serão próximos capítulos

História de Kami grávida após estupro é cancelada em ‘Dona de Mim’; confira como serão próximos capítulos
Imagem - Novo vídeo mostra Gato Preto subindo em Porsche destruída e brigando com vítima

Novo vídeo mostra Gato Preto subindo em Porsche destruída e brigando com vítima

MAIS LIDAS

Imagem - Por que os brasileiros estão sendo reprovados no visto americano?
01

Por que os brasileiros estão sendo reprovados no visto americano?

Imagem - Secretaria cria 13 novas linhas de ônibus e reativa outras cinco em Salvador
02

Secretaria cria 13 novas linhas de ônibus e reativa outras cinco em Salvador

Imagem - Instituto Federal abre inscrições para concurso com 124 vagas e salários de até R$ 13 mil
03

Instituto Federal abre inscrições para concurso com 124 vagas e salários de até R$ 13 mil

Imagem - Seu Jorge e Chico Buarque recusam convite para compor samba enredo em homenagem a Lula
04

Seu Jorge e Chico Buarque recusam convite para compor samba enredo em homenagem a Lula