AMIGAS OU RIVAIS?

Bruna x Marina: Rivalidade real ou só boato? Veja os altos e baixos dessa relação polêmica

Rumores, unfollow, indiretas e reconciliações: veja o que se sabe sobre a relação entre duas das maiores estrelas da TV brasileira

Heider Sacramento

Publicado em 23 de maio de 2025 às 12:40

Bruna e Marina alternam momentos de proximidade e tensão desde 2017 Crédito: Reprodução

A relação entre Bruna Marquezine e Marina Ruy Barbosa tem sido alvo de especulações desde 2017. As atrizes, duas das principais estrelas da dramaturgia brasileira, protagonizaram momentos que acenderam rumores de rivalidade, tanto na TV quanto fora dela. Com unfollow, silêncio em redes sociais e comparações constantes, a dúvida permanece: existe mesmo uma inimizade ou tudo não passa de interpretação do público? >

A suposta rivalidade voltou a ganhar destaque nesta semana após um novo episódio viral nas redes sociais. Marina foi alvo de críticas ao publicar uma foto de seu look no Festival de Cannes, um top e uma saia preta de paetês, sendo acusada por internautas de frequentar o evento apenas para exibir figurinos. A crítica de um seguidor, que questionou sua relevância internacional e a comparou com Bruna, levou o pai da atriz, Paulo Ruy Barbosa, a reagir de forma incisiva: “Ela está em outro patamar”, declarou, defendendo a filha das comparações e rebatendo a valorização de eventos como o MET Gala, classificando-o como “show dos horrores”. A fala foi interpretada por muitos como uma indireta à ex-colega de emissora.>

O episódio reacendeu os rumores de rivalidade entre Bruna Marquezine e Marina Ruy Barbosa, provocando novas divisões de opinião nas redes sociais e mantendo viva a curiosidade em torno da relação entre as atrizes. As especulações começaram ainda em dezembro de 2017, quando as duas participaram da Comic Con Experience (CCXP) para promover a novela Deus Salve o Rei, da TV Globo. Embora tenham posado sorridentes e abraçadas para os fotógrafos, rumores de um clima tenso nos bastidores logo ganharam força. O silêncio de ambas sobre o assunto contribuiu para alimentar ainda mais as suspeitas.>

Durante a exibição da trama em 2018, as personagens das duas entraram em confronto em uma cena intensa, que muitos classificaram como carregada de emoção real. O episódio alimentou a narrativa de que a relação entre elas era conflituosa mesmo fora das câmeras.>

O ano de 2019 marcou um dos episódios mais emblemáticos da suposta rixa. Marina foi envolvida em rumores sobre a separação de José Loreto e Débora Nascimento, o que levou Bruna a deixar de segui-la no Instagram. O gesto público foi entendido como sinal de desaprovação e indicativo de que algo realmente não ia bem entre as duas.>

Ainda em 2019, Marina se manifestou nas redes sociais após uma série de comparações com Bruna, especialmente em relação a trabalhos e estilo. A atriz escreveu em tom direto: “Chega, né?”, expressando incômodo com a rivalidade imposta por parte do público e da imprensa.>

Um momento de aparente reconciliação veio em 2020, quando Bruna curtiu uma publicação de Marina sobre sororidade feminina. Embora discreto, o gesto reacendeu a esperança de que as atrizes haviam deixado as diferenças no passado. Fãs interpretaram a interação como um sinal de que a paz poderia ter sido selada nos bastidores.>

A tensão voltou à tona em 2022, após o anúncio de Bruna como protagonista de “Besouro Azul”, produção internacional da DC. O fato de Marina não ter se manifestado publicamente sobre a conquista foi lido por alguns fãs como “inveja”, o que levou a uma onda de críticas direcionadas à ruiva, mesmo sem qualquer declaração de sua parte.>

Em 2023, Marina Ruy Barbosa abordou diretamente os boatos em uma entrevista. Segundo ela, “fofocas atrapalharam a relação” com Bruna, sugerindo que a pressão externa e a constante vigilância do público podem ter afetado negativamente o vínculo entre as duas. A fala levantou novos debates nas redes sociais, com muitos se perguntando se uma reconciliação mais clara ainda seria possível.>