Ex-Globo desabafa sobre uso de caneta emagrecedora: 'Maldita'

Stepan Nercessian abriu o coração sobre a medicação

"Quer dizer... A única diversão que um gordo tem é comer, é ir na geladeira toda hora. E estou aqui, sem animação nenhuma. O quê que eu faço? Deus me livre! Essa caneta escreve certo por linhas tortas (risos). Canetinha maldita", completou, brincando com a situação.>

Ao fundo do vídeo, é possível ouvir a risada da esposa do artista, que se divertia com o desabafo. Nos comentários, fãs e amigos de Stepan também riram da situação, como os atores Isabela Garcia, Maria Padilha, Gisele Fraga e Rocco Pitanga.>