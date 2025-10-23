Acesse sua conta
Reviravolta no amor e nas finanças: 7 signos passam por mudanças profundas a partir desta quinta (23 de outubro)

Os astros anunciam uma fase de equilíbrio entre o coração e o bolso

  • Foto do(a) author(a) Ana Beatriz Sousa

  • Ana Beatriz Sousa

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 04:00

Signos e paz
Signos e paz Crédito: Shutterstock/Reprodução

Os astros anunciam uma fase de equilíbrio entre o coração e o bolso para sete signos do zodíaco. O céu desta semana traz harmonia entre Vênus, planeta do amor, e Júpiter, símbolo da sorte e da expansão, abrindo um período ideal para quem busca estabilidade nos relacionamentos e avanço na vida financeira. É o momento de colher frutos, atrair boas oportunidades e deixar o amor fluir com mais leveza.

Touro

A estabilidade emocional se reflete diretamente nas finanças. Touro entra em um ciclo de ganhos consistentes e boas parcerias profissionais. No amor, a fase é de cumplicidade e reconexão. Quem está só pode se surpreender com alguém que surge em meio à rotina.

Touro: verde esmeralda

Câncer

O signo vive um período de segurança afetiva. Laços se fortalecem e antigos mal-entendidos se resolvem. No campo material, há boas notícias ligadas a família, imóveis e projetos pessoais. O segredo é agir com o coração e não duvidar da própria intuição.

Câncer: prata

Leão

O magnetismo leonino atrai tanto olhares quanto oportunidades financeiras. Novas parcerias e propostas chegam em boa hora. No amor, gestos de carinho e reconhecimento fortalecem vínculos. A fase é próspera para quem age com generosidade.

Leão: laranja intenso

Virgem

O momento é de colher o que foi plantado. Virgem vive dias de estabilidade no trabalho e pode receber uma proposta vantajosa. No amor, a energia pede mais entrega e menos racionalidade. O sentimento cresce quando há espaço para o afeto.

Virgem: bege ou tons terrosos

Libra

O amor e o dinheiro caminham lado a lado. Libra entra em um período de sorte e expansão, principalmente em acordos e relacionamentos. É hora de equilibrar o dar e o receber. No campo financeiro, boas alianças trarão resultados concretos.

Libra: rosa quartzo

Capricórnio

Os capricornianos sentirão o peso das responsabilidades diminuindo. A entrada de boas energias no setor financeiro abre espaço para investimentos e crescimento. No amor, a fase é de estabilidade, mas também de reencontros sinceros.

Capricórnio: cinza pedra

Peixes

Sensibilidade e fé serão as chaves do sucesso. A intuição pisciana ajuda a atrair tanto novas oportunidades de renda quanto pessoas alinhadas ao coração. O momento é favorável para planejar o futuro a dois e acreditar que o amor pode florescer outra vez.

Peixes: azul marinho

O alinhamento entre Vênus e Júpiter renova a esperança e reforça o poder da gratidão. Para esses sete signos, o universo envia um lembrete: quando o amor e o propósito caminham juntos, a prosperidade flui naturalmente.

