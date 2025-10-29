MENSAGEM

Hora de se abrir para o novo: tire a sua sorte do dia para esta quarta (29 de outubro)

Elis Freire

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 05:00

Nesta terça-feira (28), o universo envia uma energia de expansão e coragem. É o momento ideal para sair da rotina, experimentar algo diferente e acreditar nas suas próprias ideias. Pequenas decisões tomadas hoje podem abrir grandes caminhos mais à frente.

A sorte do dia indica que a vida recompensa quem age com verdade. Não é preciso correr, mas é importante dar o primeiro passo. Uma conversa, uma oportunidade ou até um gesto espontâneo podem mudar o rumo da semana.