Hora de se abrir para o novo: tire a sua sorte do dia para esta quarta (29 de outubro)

O CORREIO traz uma mensagem diária para os seus leitores

  Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 29 de outubro de 2025 às 05:00

Crédito: FreePik

Nesta terça-feira (28), o universo envia uma energia de expansão e coragem. É o momento ideal para sair da rotina, experimentar algo diferente e acreditar nas suas próprias ideias. Pequenas decisões tomadas hoje podem abrir grandes caminhos mais à frente.

A sorte do dia indica que a vida recompensa quem age com verdade. Não é preciso correr, mas é importante dar o primeiro passo. Uma conversa, uma oportunidade ou até um gesto espontâneo podem mudar o rumo da semana.

Frase do dia: “Quando o coração diz que é hora, o universo se encarrega do resto.”

