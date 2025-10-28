CONFLITO

Grávida, Lore Improta retorna à Salvador por causa de operação policial no Rio

Dançarina desembarcou no Rio de Janeiro na tarde desta terça-feira (28) para os ensaios da Grande Rio



Felipe Sena

Alô Alô Bahia

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 20:56

Influenciadora explicou situação nas redes sociais Crédito: Reprodução | Instagram

Lore Improta, de 32 anos, desembarcou no Rio de Janeiro na tarde desta terça-feira (28) para os ensaios da Grande Rio, escola de samba em que ela é musa, mas teve que retornar à Bahia por causa da situação de conflito que toma conta da cidade. A dançarina, que está grávida, explicou a situação através dos stories do Instagram.

“Desapareci porque a gente estava aqui tentando resolver nossas vidas… Conseguimos! A gente pousou no Rio e, assim que pousou, começou a receber muitas mensagens sobre o que estava acontecendo aqui. Está uma situação bem, bem violenta no Rio de Janeiro, infelizmente confrontos policiais e todas as pessoas orientando a gente a não ficar nesse período”, relatou Lore.

“Tive que tentar remarcar a passagem de todo mundo para voltarmos para Salvador e conseguimos! Por isso eu estava sumida. Está todo mundo bem. Espero que todos que estão aqui no Rio também fiquem bem. O ensaio do Viradouro foi cancelado hoje, na quadra”, completou.

Outras escolas de samba também cancelaram as atividades nesta terça-feira. Grande Rio, Viradouro, Imperatriz Leopoldinense, Império Serrano e União da Ilha cancelaram ensaios e eventos programados, em razão da violência gerada por uma megaoperação policial na Zona Norte da cidade, considerada a mais letal dos últimos anos.

A operação, conduzida pela Polícia Militar contra o Comando Vermelho, ocorre no Complexo do Alemão e na Penha. Até o momento, já são 64 mortos e 81 presos. A Prefeitura do Rio recomendou que moradores evitem deslocamentos e informou que há diversas interdições nas zonas Norte, Oeste e Sudoeste.