Grávida, Lore Improta retorna à Salvador por causa de operação policial no Rio

Dançarina desembarcou no Rio de Janeiro na tarde desta terça-feira (28) para os ensaios da Grande Rio

  • Foto do(a) author(a) Felipe Sena
  • Foto do(a) author(a) Alô Alô Bahia

  • Felipe Sena

  • Alô Alô Bahia

Publicado em 28 de outubro de 2025 às 20:56

Crédito: Reprodução | Instagram

Lore Improta, de 32 anos, desembarcou no Rio de Janeiro na tarde desta terça-feira (28) para os ensaios da Grande Rio, escola de samba em que ela é musa, mas teve que retornar à Bahia por causa da situação de conflito que toma conta da cidade. A dançarina, que está grávida, explicou a situação através dos stories do Instagram.

