Veja alimentos e hábitos para melhorar a saúde do intestino

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 12:43
O intestino exerce um papel fundamental para o bom funcionamento do organismo e vai muito além da digestão dos alimentos. Quando está saudável, contribui para o fortalecimento do sistema imunológico, a produção de vitaminas e o equilíbrio hormonal. Quando há desequilíbrios, podem surgir problemas que afetam desde a imunidade até o humor e a saúde da pele.
“O intestino é essencial porque ele absorve nutrientes (vitaminas, minerais, proteínas) que sustentam o corpo todo. Contém trilhões de bactérias boas (microbiota intestinal) que regulam: o sistema imunológico (70% da imunidade vem do intestino); a produção de hormônios e neurotransmissores (como a serotonina, que influencia o humor); o metabolismo e o peso; e até a saúde da pele e do cérebro”, explica a nutricionista Juliana Vieira.
Segundo a profissional, a disbiose intestinal é o desequilíbrio da microbiota, ou seja, uma alteração na quantidade e na diversidade das bactérias que vivem no intestino . Esse desequilíbrio pode afetar diretamente o funcionamento do sistema digestivo e causar sintomas como gases, constipação, diarreia e refluxo. Além disso, está associada a manifestações sistêmicas, como cansaço excessivo, irritação, ansiedade, alergias e processos inflamatórios.
Abaixo, Juliana Vieira lista alimentos e hábitos que prejudicam a saúde intestinal. Evitar ou reduzir estes fatores ajuda a preservar o equilíbrio da microbiota intestinal e garantir um funcionamento saudável do sistema digestivo.
Para manter a saúde do intestino é importante incluir na dieta alimentos fontes de fibras, pois elas ajudam a regular o trânsito intestinal , favorecem a formação do bolo fecal e estimulam o crescimento das bactérias benéficas da microbiota. A nutricionista recomenda:
Além disso, consumir alimentos ricos em probióticos, como iogurte natural, kefir, kombucha e chucrute, pode promover a saúde intestinal e acelerar a recuperação após desequilíbrios na microbiota. Esses alimentos contêm microrganismos benéficos que ajudam a repovoar o intestino com bactérias boas, fortalecendo as defesas naturais do organismo.
Além do cuidado com a alimentação, alguns hábitos simples no dia a dia também ajudam a manter a saúde do intestino , tais como:
Por Thiago Martins