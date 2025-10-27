Acesse sua conta
Veja alimentos e hábitos para melhorar a saúde do intestino

Eles ajudam a preservar o equilíbrio da microbiota intestinal e a garantir um funcionamento saudável do sistema digestivo

  Foto do(a) author(a) Portal Edicase

  • Portal Edicase

Publicado em 27 de outubro de 2025 às 12:43

Alimentação e hábitos do dia a dia podem impactar a saúde do intestino (Imagem: RossHelen | Shutterstock)
O intestino exerce um papel fundamental para o bom funcionamento do organismo e vai muito além da digestão dos alimentos. Quando está saudável, contribui para o fortalecimento do sistema imunológico, a produção de vitaminas e o equilíbrio hormonal. Quando há desequilíbrios, podem surgir problemas que afetam desde a imunidade até o humor e a saúde da pele.

“O intestino é essencial porque ele absorve nutrientes (vitaminas, minerais, proteínas) que sustentam o corpo todo. Contém trilhões de bactérias boas (microbiota intestinal) que regulam: o sistema imunológico (70% da imunidade vem do intestino); a produção de hormônios e neurotransmissores (como a serotonina, que influencia o humor); o metabolismo e o peso; e até a saúde da pele e do cérebro”, explica a nutricionista Juliana Vieira.

Segundo a profissional, a disbiose intestinal é o desequilíbrio da microbiota, ou seja, uma alteração na quantidade e na diversidade das bactérias que vivem no intestino . Esse desequilíbrio pode afetar diretamente o funcionamento do sistema digestivo e causar sintomas como gases, constipação, diarreia e refluxo. Além disso, está associada a manifestações sistêmicas, como cansaço excessivo, irritação, ansiedade, alergias e processos inflamatórios.

Alimentos e hábitos que prejudicam o intestino

Abaixo, Juliana Vieira lista alimentos e hábitos que prejudicam a saúde intestinal. Evitar ou reduzir estes fatores ajuda a preservar o equilíbrio da microbiota intestinal e garantir um funcionamento saudável do sistema digestivo.

Alimentos e bebidas

  • Ultraprocessados: bolachas recheadas, refrigerantes, embutidos, fast food e macarrão instantâneo prejudicam a saúde do intestino;
  • Açúcar em excesso: alimenta bactérias ruins e fungos (como a Candida);
  • Gorduras trans e frituras: inflamam o intestino;
  • Álcool em excesso: irrita a mucosa intestinal e desequilibra a microbiota;
  • Adoçantes artificiais (como aspartame e sucralose): podem alterar as bactérias boas;
  • Falta de fibras: causa lentidão intestinal e enfraquece a flora boa.

Hábitos ruins

  • Dormir mal: afeta o equilíbrio da flora intestinal;
  • Alto nível de estresse: libera cortisol, que altera o funcionamento intestinal;
  • Sedentarismo: falta de movimento interfere diretamente no funcionamento do trato digestivo;
  • Antibióticos ou anti-inflamatórios: o uso frequente desses medicamentos sem orientação médica pode desequilibrar o intestino.
O cuidado com a alimentação é essencial para o intestino funcionar corretamente (Imagem: New Africa | Shutterstock)
Alimentos que fortalecem o intestino

Para manter a saúde do intestino é importante incluir na dieta alimentos fontes de fibras, pois elas ajudam a regular o trânsito intestinal , favorecem a formação do bolo fecal e estimulam o crescimento das bactérias benéficas da microbiota. A nutricionista recomenda:

  • Frutas frescas: laranja, mexerica com bagaço, mamão, figo, ameixa, manga, kiwi, abacaxi, uva, entre outras;
  • Frutas secas: ameixa-preta, damasco, figo seco, uva-passa;
  • Cereais integrais: farelo de aveia ou de trigo, gérmen de trigo, linhaça, pão integral, arroz integral.

Além disso, consumir alimentos ricos em probióticos, como iogurte natural, kefir, kombucha e chucrute, pode promover a saúde intestinal e acelerar a recuperação após desequilíbrios na microbiota. Esses alimentos contêm microrganismos benéficos que ajudam a repovoar o intestino com bactérias boas, fortalecendo as defesas naturais do organismo.

Hábitos benéficos para o intestino

Além do cuidado com a alimentação, alguns hábitos simples no dia a dia também ajudam a manter a saúde do intestino , tais como:

  • Mastigar bem os alimentos e comer devagar;
  • Evitar longos períodos de jejum extremo (a menos que seja orientado por um profissional de saúde);
  • Praticar atividade física leve, pois melhora o movimento intestinal;
  • Dormir de 7 a 8 horas por noite;
  • Controlar o estresse com práticas como respiração, meditação, pausas durante o dia.

Por Thiago Martins

