Lore Improta mostra momento que Léo descobre que será pai de novo: 'Sério, vida?'

A baiana está grávida do segundo filho com o pagodeiro

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 21:16

Léo Santana e Lore Improta postaram vídeo divertido e cheio de emoção sobre a novidade
Léo Santana e Lore Improta postaram vídeo divertido e cheio de emoção sobre a novidade Crédito: Reprodução / Redes Sociais

Léo Santana e Lore Improta deixaram os fãs com lágrimas nos olhos de emoção e de tanto rir nesta sexta-feira (24). A dançarina baiana exibiu o momento em que Léo descobre que será pai mais uma vez. Tudo começou com uma simples brincadeira de perguntas e respostas, mas, de repente se tornou um momento de êxtase total e companheirismo com a novidade. 

“Extasiado ainda. Me perguntam o que eu tô sentindo e eu nem sei o que responder direito (e acho que minha reação nesse vídeo expressa muita coisa porque eu ainda não consigo acreditar), só sei que me sinto abençoado, com uma família abençoada. Deus é bom demais. Às vezes eu esqueço, olho pra barriga da minha esposa e lembro. Agradeço. Transbordo. Como pode tanto amor caber em mim? E PODE, agora multiplicado! Pode vir neném, já tem muita gente que te ama demais aqui fora. Eu, sua mãe, sua irmã e toda sua família vibra demais pela sua chegada”, escreveu Léo.

Lore Improta e Léo Santana anunciam segunda gravidez por Reprodução/Redes Sociais

Vários famosos e amigos do casal se manifestaram nos comentários do vídeo criativo e cheio de amor. "A gente chora de alegria! Viva", disse Ivete Sangalo. "Areação deleeee, chorei junto!", escreveu a influenciadora Foquinha. "Eu não tô rindo e chorando ao mesmo tempo, vocês que tão", brincou Lucas Pizane. 

O anúncio da gravidez

Lore Improta e Léo Santana anunciaram nesta quarta-feira (22) que estão à espera do segundo filho. Os dois são já pais de Liz, de 4 anos. O casal compartilhou a novidade nas redes sociais através de um vídeo onde a pequena, agora promovida a irmã mais velha, segurava uma imagem da ultrassom e a família comemorava junto a notícia. 

“Promovida a irmã mais velha! Agora somos quatro, minha gente! Estamos tão felizes!”, escreveram na publicação. 

Gravidez léo Santana

