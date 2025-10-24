POLÊMICA

'Imprudente!': Zé Felipe divide opiniões em vídeo com filho de 1 ano

O cantor surgiu em passeio com o pequeno no colo e detalhe chamou a atenção

Elis Freire

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 20:39

Zé Felipe e o filho José Leonardo Crédito: Reprodução/Instagram

Uma polêmica surgiu nas redes sociais nesta sexta-feira (24) após o cantor Zé Felipe publicar um vídeo em que aparece durante passeio com o filho caçula, José Leonardo, de apenas 1 ano de idade. O que gerou a indignação de alguns foi o seguinte: o cantor estava dirigindo o carro usando apenas uma das mãos, enquanto segurava o bebê no colo.

Nas imagens compartilhadas no Storys do Instagram, Zé está cantando uma música de sua namorada, Ana Castela e brinca com o pequeno fazendo tremidas e movendo rapidamente o volante para fazer uma espécie de brincadeira radical. A atitude foi vista por alguns como uma imprudência, já que na idade de Zé Leonardo é obrigatório andar de cadeirinha e com cinto, na parte traseira do carro.

Festa de 1 ano de José Leonardo, filho de Virgínia Fonseca e Zé Felipe 1 de 11

"Que babaca irresponsável... Depois, se acontece alguma coisa, dizem que a culpa é de Deus", disse uma internautas no X (Twitter).“Acho imprudente pessoas que passam pano para coisas erradas e o Instagram ainda aceita isso”, escreveu outro nas redes sociais. Já um terceiro foi mais duro ainda: "Cometendo infração gravíssima no volante, perda de 7 pontos na CNH e uma multa de R$ 293,47, mas isso não é problema pra ele, seria apenas se o carro apresentasse um problema mecânico e houvesse um acidente com a criança".

Outros, no entanto, defenderam o cantor, notando que se tratava de um deslocando dentro de um condomínio. “Num condomínio privado, com limite de velocidade de 20 km por hora. Povo gosta é de encher o saco mesmo”, pontuou uma pessoa. "Acho imprudente o Instagram deixar uma pessoa chata dessas usar o aplicativo para fazer esse tipo de comentário”, rebateu um amigo do famoso.

A assessoria do artista se pronunciou e informou que ele estava dentro do condomínio onde mora, e não em uma via pública. Zé Felipe não estava em via pública, e sim no condomínio onde mora, onde a velocidade permitida é de 20km”, informou a equipe à imprensa.

Veja momento: