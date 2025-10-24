SAIBA QUEM É

Quem é Chulipa, produtor de conteúdo que perdeu a virgindade com Carlinhos Maia?

Influenciador revelou momentos íntimos que teve com Carlinhos Maia e disse que saiu “machucado”

Felipe Sena

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 17:12

Chulipa revelou segredo do passado Crédito: Reprodução | Instagram

Nesta sexta-feira (24), Carlinhos Maia esteve envolvido em mais uma polêmica. Dessa vez, o influenciador Oliba Ponciano de OLiveira, conhecido como Chulipa, que costuma mostrar conteúdo de humor e a rotina simples na zona rural de Monte Santo de Minas, virou assunto ao revelar momento íntimos do passado que teve com Carlinhos Maia, influenciador com mais de 36 milhões de seguidores no Instagram.

Com mais de 2 milhões de seguidores no TikTok e quase 500 mil no Instagram, Chulipa explicou que decidiu falar sobre o assunto por não suportar mais o peso de guardar o segredo. “Estou contando não por fama, porque já sou um cara conhecido, e sim porque estava preso em mim”, desabafou nas redes sociais. Chulipa contou que perdeu a virgindade com Carlinhos Maia, após uma festa organizada pelo influenciador.

Além de influenciador, Chulipa é produtor de conteúdo adulto. Morador do distrito de Milagre, em Monte Santo de Minas, o influenciador viralizou na internet ao publicar no TikTok um vídeo que mostra uma decoração “raíz” de Natal, há três anos.

Chulipa também passou a vender fotos e vídeos sensuais pelo OnlyFans, como forma de aumentar a própria renda. Após ter revelado o segredo nas redes sociais, o criador de conteúdo contou que o momento o abalou e o deixou “machucado”.

"Nesse dia eu até chorei, porque era enorme, acabou comigo. Só liberei porque ele pediu muito, fiquei machucado", revelou, afirmando que o episódio o marcou emocionalmente. Chulipa ainda divulgou supostas mensagens trocadas com Carlinhos após o encontro.