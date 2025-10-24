MÃE E EMPRESÁRIA

Quem é Rosângela, esposa de Jacquin que tem filhos gêmeos com o chef

O casal se conheceu há 20 anos e desde lá os dois não se largaram mais

Elis Freire

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 18:01

Jacquin, esposa Rosângela e casal de filhos gêmeos Crédito: Reprodução

No último episódio de do MasterChef Confeitaria exibido nesta terça-feira (21), os três chefs avaliadores contaram com a companhia de seus companheiros e companheiras para uma prova de confecção de um bolo de casamento. "Não sei nem o que falar do Rosângela", disse Jacquin emocionado ao chamar a esposa ao palco. Para quem não conhecia a família do chef francês erradicado no Brasil surgiu uma curiosidade sobre como esse amor se formou e quem é a mulher que preenche o coração do Jacquinzinho.

Jacquin e Ronsângela são casados desde 2015, anos depois de se conhecerem em uma festa e não se desgrudarem mais. Juntos, eles são pais de um casal de gêmeos, Antoine e Elise, de 6 anos de idade, nascidos em dezembro de 2018. 'Nossa Senhora, esse homem é intragável'. Como diz a mãe do Erick, ou você ama, ou você odeia. Não tem meio-termo. Mas quem o conhece muito bem sabe o quanto que ele é generoso", garantiu Rosângela em entrevista à Band.

Jacquin, esposa e filhos 1 de 12

Como surgiu a paixão?

O chef contou que conheceu Rosângela em uma festa e ficou hipnotizado pela beleza da brasileira. Sobre o primeiro beijo, o cozinheiro comentou: "Em nenhum momento ele tentou dar um beijo e eu pensei: 'cara, estranho esse francês'. Eu que dei o primeiro beijo! Assim começamos a ficar e a sair juntos".

Ativos nas redes sociais, eles costumam trocar declarações de amor, demostrando a paixão e o carinho que nutem um pelo outro. "Se fosse possível definir o amor eu resumiria em uma palavra: Rosângela. E simplesmente porque o meu maior presente é dividir a vida com uma mulher que é parceira, que nunca me deixou abaixar o braço, que sempre foi minha melhor companheira, minha melhor escolha, que me deu dois filhos de presente e que mudaram a minha vida", escreveu Jacquin, em post dos Dias dos Namorados deste ano.

Quem é Rosângela Jacquin?

Youtuber, influenciadora digital e empresária, Rosângela Jacquin é considerada é um dos grandes nomes do Grupo JL Gastronomia. A empresa de gastronomia reúne as sete marcas de restaurantes e 14 unidades chefiadas por Erick Jacquin, como o Lés Présidents, Lvtetia, Jojo, Steak Bife, Ça-Va , Ça-Va Café e Bar do Vaticano.