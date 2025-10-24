DESABAFO

Lucas Leto tranquiliza fãs após acidente no Rio: ‘Um grande susto’

Ator que participa do ‘Dança dos Famosos’ estava em veículo que se envolveu em acidente

Felipe Sena

Publicado em 24 de outubro de 2025 às 19:53

Lucas Leto se pronunciou nas redes sociais Crédito: Reprodução | Instagram

O ator Lucas Leto, que sofreu um acidente de trânsito no Rio de Janeiro nesta quinta-feira (23), usou as redes sociais nesta sexta-feira (24) para tranquilizar os fãs sobre o ocorrido e dizer que está tudo bem.

O intérprete de Sardinha em “Vale Tudo” estava saindo de um bar na zona Sudoeste do Rio, após uma confraternização da gravação do “Dança dos Famosos” com colegas. “Tem muita gente me mandando mensagens, familiares, colegas, amigos, pessoas queridas, preocupadas”, disse nos stories do Instagram.