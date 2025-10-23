Acesse sua conta
Lucas Leto sofre acidente de trânsito após after do 'Dança dos Famosos'

O ator se encontra bem após o ocorrido

  • Foto do(a) author(a) Elis Freire

  • Elis Freire

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 23:45

Lucas Leto Crédito: Reprodução

ator baiano Lucas Leto se envolveu em um acidente de trânsito no Rio de Janeiro nesta quinta-feira (23). O intérprete de Sardinha em "Vale Tudo" estava saindo de um bar na zona Sudoeste da Cidade, onde participava de um "after" da gravação do "Dança dos Famosos" com colegas da atração. 

A informação foi divulgada pela colunista Fábia Oliveira, do parceiro do CORREIO Metrópoles. Lucas estava acompanhado do seu assessor e sua coreógrafa do Dança Mayara Araújo em um carro de aplicativo quando um motoqueiro colidiu com a parte de trás do veículo. O vidro traseiro estilhaçou, mas não feriu os ocupantes.

Sardinha em 'Vale Tudo', Lucas Leto é soteropolitano de Pernambués por Reprodução / Instagram
Ator Lucas Leto substitui MC Livinho no "Dança dos Famosos" por Reprodução/TV Globo
Lucas Leto por Divulgação
Olívia (Jéssica Luz) e Sardinha (Lucas Leto) em Vale Tudo por Reprodução
Lucas Leto é Sardinha em Vale Tudo" por Reprodução
Lucas Leto vive Sardinha no remake de "Vale Tudo" por Divulgação
Alice Wegman e Lucas Leto por Reprodução / Redes Sociais
Bella Campos aparece dançando com Lucas Leto em show da Anitta por Reprodução/ redes sociais
Lucas Leto aprende 'batedeira' com o Kannalha e vídeo viraliza nas redes sociais por Reprodução/Redes Sociais
Sardinha em 'Vale Tudo', Lucas Leto é soteropolitano de Pernambués

Lucas Leto revela história de bullying por trás do seu sobrenome

'O baiano tem o molho': Lucas Leto aprende 'batedeira' com Kannalha e vídeo viraliza

Lucas Leto abre o jogo sobre relação com Alvaro após flagra de beijos

O Gshow informou que Lucas estava com cinco de segurança, assim como Mayra e seu assessor. O Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro foi acionado para socorrer o piloto, que recebeu o suporte necessário e se encontra sem graves ferimentos. 

Tags:

Acidente Elenco de "vale Tudo" Dança dos Famosos 2025 Lucas Leto

