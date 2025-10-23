SUSTO

Lucas Leto sofre acidente de trânsito após after do 'Dança dos Famosos'

O ator se encontra bem após o ocorrido

Elis Freire

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 23:45

Lucas Leto Crédito: Reprodução

O ator baiano Lucas Leto se envolveu em um acidente de trânsito no Rio de Janeiro nesta quinta-feira (23). O intérprete de Sardinha em "Vale Tudo" estava saindo de um bar na zona Sudoeste da Cidade, onde participava de um "after" da gravação do "Dança dos Famosos" com colegas da atração.

A informação foi divulgada pela colunista Fábia Oliveira, do parceiro do CORREIO Metrópoles. Lucas estava acompanhado do seu assessor e sua coreógrafa do Dança Mayara Araújo em um carro de aplicativo quando um motoqueiro colidiu com a parte de trás do veículo. O vidro traseiro estilhaçou, mas não feriu os ocupantes.

