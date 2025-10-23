PEDIDIO INUSITADO

Musa do Cerro expõe pedido de mulher: “Quero que você mande fotos para o meu marido”

Musa foi surpreendida com pedido inusitado nas redes sociais e rebateu proposta

Felipe Sena

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 21:59

Musa rebateu mulher nas redes sociais Crédito: Reprodução | Instagram

A musa do Cerro Porteño, Seini Kim, passou por uma situação constrangedora nas redes sociais recentemente. Ela revelou que foi abordada por uma mulher que a pediu para enviar fotos para seu marido.

No entanto, aconteceu o contrário. Antes mesmo que as fotos fossem enviadas para seu marido, ele reagiu às fotos da musa.

“Você provavelmente viu que seu marido reagiu e respondeu a um dos meus stories do Instagram, onde eu posto minhas fotos, e você pensou que eu tinha enviado uma foto diretamente para ele. Mas eu nem sei quem é seu marido, nem enviei nada a ele”, explicou.