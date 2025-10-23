Acesse sua conta
Musa do Cerro expõe pedido de mulher: “Quero que você mande fotos para o meu marido”

Musa foi surpreendida com pedido inusitado nas redes sociais e rebateu proposta

Publicado em 23 de outubro de 2025 às 21:59

Musa rebateu mulher nas redes sociais
Musa rebateu mulher nas redes sociais Crédito: Reprodução | Instagram

A musa do Cerro Porteño, Seini Kim, passou por uma situação constrangedora nas redes sociais recentemente. Ela revelou que foi abordada por uma mulher que a pediu para enviar fotos para seu marido.

